Ударившему росгвардейца фанату «Зенита» дали реальный срок

В Петербурге болельщик «Зенита» Артур Данилов получил реальный срок за нанесенный росгвардейцу удар, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание Данилову в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев в колонии-поселении», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел после матча «Зенита» и «Краснодара» 3 августа на стадионе «Газпром Арена». В ходе матча Данилов ударил росгвардейца.

Данилов вину не признал, он заявил, что помнит происходившее частично. Обвиняемый заявил, что оказался в эпицентре событий неожиданно, он упал, но товарищи ему помогли подняться, после чего Данилов оказался среди полицейских.

Следственный комитет сообщал, что подозреваемый умышленно нанес удар заместителю командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, обвиняемый нанес удар из «хулиганских побуждений».