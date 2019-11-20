В МИД Украины захотели «вжарить Россию на деньги» за Крым

Если Международный суд ООН вынесет по делу относительно Крыма и Донбасса решение в пользу Киева, Украина будет добиваться взыскания компенсаций с России, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Она отметила, что решение по этому делу ожидается в 2022 году. Зеркаль добавила, что компенсация будет касаться «финансирования терроризма» и «расовой дискриминации» в Крыму, передает УНИАН.

У нее спросили, «вжарит» ли Украина после решения суда Россию на деньги, Зеркаль заметила, что не может так выражаться как дипломат, однако тут же добавила, что «вжарить надо».

«Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!», – заявила Зеркаль.

В начале июня МИД России объяснил необоснованность требований Украины в Международном суде ООН.

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