Осуждены продавшие россиянок в рабство в Бахрейн сутенеры

В Пермском крае осудили шесть женщин, продававших девушек из этого региона и Удмуртии в Бахрейн в сексуальное рабство.

«С 2014-го по 2016 год они вовлекли в занятие проституцией молодых женщин, которые не могли устроиться на высокооплачиваемую работу и обеспечить себя материально», – цитирует «АиФ» районный суд города Воткинск.

По этим данным, осужденные склоняли женщин уезжать на заработки в Бахрейн, где их под разными предлогами заставляли заниматься проституцией и отбирали паспорта.

Потерпевшими признаны восемь человек, материалы уголовного дела составили 33 тома.

Подозреваемых судили по статьям «Торговля людьми», «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой», «Организация занятия проституцией, с применением насилия или с угрозой его применения», «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

Отмечается, что подсудимые признали свою вину и раскаялись. Доказать организованную торговлю людьми и насильственное вовлечение в проституцию не удалось, по остальным пунктам обвиняемых признали виновными.

59-летнюю подсудимую осудили на шесть лет и один месяц, колонии общего режима, вторую осудили на четыре года колонии общего режима.

Двум другим женщинам отсрочили наказание до тех пор, пока их детям не исполнится 14 лет.

Остальных приговорили к условному сроку на три года с испытательным сроком от трех лет. Приговор в законную силу не вступил.

В июне сообщалось, что 22-летняя гражданка России погибла в Бахрейне, выпав из окна шестого этажа гостиницы.