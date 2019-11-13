Захар Прилепин оценил появление в Киеве улицы снайперши Амины Окуевой

«Я поддерживаю решение назвать киевскую улицу в честь снайперши из «батальона имени Дудаева». Потому что сила и самосознание украинского народа скоро восстанут против этого. И вот тогда здравомыслие одержит верх», – заявил газете ВЗГЛЯД Захар Прилепин. Так он оценил решение мэрии Киева о переименовании улицы в честь Амины Окуевой из группировки чеченских сепаратистов.

«Украинская сторона пытается построить систему знаков, основанную на русофобии. Знаковая система, как известно, определяет мышление человека. Вот они и выстраивают такую знаковую систему, но тут есть ошибка», – сказал писатель и общественный деятель, экс-советник главы ДНР Захар Прилепин.

Во-первых, в данном случае они опираются на маргинальный сегмент чеченского и украинского общества, продолжил собеседник, потому что 99% Чечни живет в контексте России и более менее нормально себя чувствует. «Во-вторых, это синдром проигравшей стороны. Они ориентируются на проигравших – на Петлюру, Шухевича, Дудаева и Басаева, а не на победителей – Жукова, Рокоссовского и Кутузова, памятники которым они поломали. В сознании украинского народа, и так находящегося во взвинченном состоянии, выстраивается изначально пораженческая психология потерпевших», – отметил Прилепин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, киевский городской совет решил переименовать улицу в честь Амины Окуевой – снайперши и пресс-секретаря так называемого «батальона имени Джохара Дудаева», добровольческого формирования, воевавшего в Донбассе на стороне украинских силовиков. В основном подразделение состоит из чеченских сепаратистов, выехавших из России. Окуева была замужем за создателем и командиром батальона Адамом Осмаевым, который в 2012 году обвинялся в организации покушения на президента России Владимира Путина.

Снайперша была убита 30 октября прошлого года. Смерть Окуевой и ранение Осмаева, который обвинялся в на Украине сразу же объявили агрессией России. Сам Осмаев тоже заявлял, что в покушении якобы есть «российский след». Однако позже замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука рассказал о непричастности России к убийству Окуевой. Позже украинское следствие подтвердило непричастность российских спецслужб. А глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе выразил мнение, что за нападением на супругов стоят украинские спецслужбы.

Прилепин напомнил, что радикальные чеченские группировки, судьбу которых даже народ Чечни отказался разделять, а также прочие маргинальные персонажи, не являются истинными детьми украинского народа. «Украинский народ, это потомки маршала Рыбалко и партизана Ковпака», – акцентировал писатель.

«Никакой народ не хочет опираться на историю поражений, а хочет опираться на историю побед. И здравомыслие одержит верх. Народ скажет: «хватит ссылаться на этих битых-перебитых и уничтоженных, давайте мы обратимся к тем именам, которые поистине славят украинскую нацию – от Богдана Хмельницкого до Олеся Бузины», – заключил Захар Прилепин.

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