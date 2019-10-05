Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу

Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.

«Мы об этом не думали – чтобы поставлять газ в Европу через Крым. Сейчас у нас это не рассматривается, но в будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать. Сейчас пока не в зоне нашего внимания», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Новака, в настоящее время действия России в области энергетики в Крыму направлены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей на полуострове.

До вхождения Крыма в состав России Нафтогазу принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова. После референдума о воссоединения Крыма с Россией имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». В настоящее время «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

На Украине ранее заявляли, что Россия якобы «незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря». По данным Киева, запасы на шельфе Черного моря «составляли от 100 до 300 млрд кубов газа», а после территория украинской части шельфа «сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. квадратных километров».

В июле Нафтогаз подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства Нафтогаза. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент.

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