Британские военные взорвали «российские танки» в Солсбери

Британские военные провели учения на базе у города Солсбери, в ходе маневров они взорвали «русские танки», пишут СМИ.

Для этих целей был построен городок, который по легенде захватила российская армия, передает РЕН-ТВ.

В качестве российских танков на учениях использовали списанную технику, ее уничтожали вертолеты Apache и другая бронетехника.

По этим сведениям, из-за взрывов небо над Солсбери стало оранжевым, а сами учения журналисты назвали «захватывающей демонстрацией силы».

В апреле в сети опубликовали видеозапись попытки подрыва танка сирийскими боевиками, которая не увенчалась успехом.