Попытку подрыва танка сирийскими боевиками сняли на видео

Свободная сирийская армия (FSA, неподконтрольны правительству республики) опубликовала видеозапись, где ее бойцы пробуют взорвать танк войск правительства.

Видеоролик сняли в провинции Латакия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Masdar News.

Боевики выстрелили в технику управляемой ракетой, однако танк уничтожить не смогли.