Вбросы о российском спецназе в Норвегии «шокировали» российский МИД

Москва шокирована антироссийскими вбросами о якобы проникновении российского спецназа на территорию Норвегии, заявили в МИД России.

Публикации в СМИ о возможном «присутствии» российского спецназа в Норвегии МИД назвал «апофеозом беспринципности» и отходом от профессиональных норм журналистики, передает РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство выразило сожаление, что в Норвегии систематически проводится работа по насаждению образа врага в лице России.

30 сентября норвежские СМИ со ссылкой на четыре источника в разведслужбах сообщили, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Шпицберген по договору 1920 года является демилитаризованной зоной.

Сенатор Франц Клинцевич объяснил газете ВЗГЛЯД необоснованность таких заявлений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом вбросе.