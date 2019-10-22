Судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из арктической экспедиции

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До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Новые меры по борьбе с коррупцией усилят воровство на Украине

Как и любая очередная попытка побороть коррупцию усилиями коррупционеров, новый украинский закон лишь увеличит расценкиФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Каждый гражданин Украины получил шанс заработать сумму примерно до тридцати миллионов рублей. По крайней мере, это следует из нового закона, принятого Верховной радой и посвященного мерам по борьбе с коррупцией. Как именно смогут зарабатывать «обличители коррупции» и сможет ли нововведение победить тотальное украинское воровство? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
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России нужна массовая жилищная кооперация

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              Судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из арктической экспедиции

              22 октября 2019, 15:21

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Научно-исследовательского судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из экспедиции в моря Восточной Арктики. Результаты, полученные во время экспедиции, необходимы для прогнозирования процессов таяния подводной мерзлоты, а также для оценки экологического состояния вод в морях Восточной Арктики.

              Программа исследования мирового океана является частью национального проекта «Наука» и предусматривает морские экспедиции. В экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», организованной Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН им. В.И. Ильичева, приняли участие ученые и студенты из 12 научных организаций. Среди вузов – Томский политехнический университет, Московский физико-технический институт, МГУ им. М. Ломоносова, Институт микробиологии РАН им. А. Виноградского, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, и Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, сообщает министерство науки и высшего образования России.

              Впервые участие в комплексной экспедиции в моря Восточной Арктики приняли ученые из Северного (Арктического) федерального университета, Сколковского института науки и технологий, Первого и Третьего океанографических институтов Минприроды КНР. Также в подготовке экспедиции наряду с российскими исследователями приняли участие ученые из Швеции, Норвегии, Нидерландов, Италии, Великобритании и США. Всего в рейсе было задействовано 65 исследователей, большая часть которых – молодые ученые (80%), из них 24 – студенты и аспиранты.

              «Большое значение имеет состав участников арктической  экспедиции «Академика Мстислава Келдыша» – в нее вовлечены ведущие и молодые ученые, а также студенты из различных регионов России: от Дальнего Востока и Сибири до Москвы и Санкт-Петербурга», – заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

              По его словам, все экспедиции научно-исследовательского флота Минобрнауки носят комплексный характер, в них участвует более 600 исследователей.

              «Для молодых исследователей возможность принять участие в экспедициях вместе с российскими и зарубежными учеными, может стать серьезным шагом в их профессиональной деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь принимала участие в крупных исследовательских проектах, получала практический опыт на современном оборудовании российского научного флота, одного из самых передовых в мире», – добавил Котюков.

              Министр также сообщил, что на 2019 год Минобрнауки запланировано проведение более 30 морских экспедиций в арктических, дальневосточных, Черном и Азовском морях. Экспедиция «Академик Келдыша» станет 27-й успешно завершенной. До 2024 года российский научно-исследовательский флот должен будет выполнить 238 научных экспедиций.

              78-й рейс «Академика Келдыша» начался 17 сентября и проходит в два этапа. Первый этап экспедиции с комплексными исследованиями выполнен в морях Восточной Арктики – Восточно-Сибирском море и море Лаптевых, а также в Карском море.

              Исследования, проведенные в рамках экспедиции, были направлены на решение ряда задач «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». В первую очередь, это изучение состояния подводной мерзлоты, экологического состояния вод и донных осадков вдоль трассы Северного морского пути, потоков парниковых газов и других компонентов цикла углерода в арктической системе суша-шельф-атмосфера. Ученые отмечают, что более 80% всей подводной мерзлоты находится в морях восточной Арктики – на самом широком и мелководном шельфе Мирового океана.

              Подводя предварительные итоги первого этапа экспедиции «Академика Мстислава Келдыша», начальник экспедиции, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов отметил, что были документированы «неожиданно высокие скорости деградации подводной мерзлоты», что в ряде районов уже привело к заглублению ее кровли до горизонтов стабильности газовых гидратов.

              «Более того, было показано, что в последние 30 лет скорости вертикальной деградации подводной мерзлоты удвоились по сравнению с предыдущими столетиями и достигли 18 см/год, что на порядок выше ранее принятых оценок. Этот результат заставляет принципиально пересмотреть постулат о том, что подводная мерзлота стабильна и к концу 21 века может протаять максимум лишь на несколько метров. Поэтому, крайне важно изучить и оценить межгодовую динамику изменчивости размеров и структуры районов массированной разгрузки пузырькового метана в водную толщу-атмосферу, которые обусловлены наличием зон сквозного протаивания подводной мерзлоты. Сравнение размеров таких зон, изученных в прошедшей экспедиции, с результатами предыдущих 12 экспедиций показали  значительный рост площади зон протаивания подводной мерзлоты: до 3-5 раз за последние 5-7 лет. Эти исследования необходимы для научно-обоснованного прогноза деградации подводной мерзлоты и выбросов метана на ближайшее будущее», – сообщил Семилетов.

              Ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова сообщила, что вместе с опытными учеными в экспедиции приняли участие трое магистрантов-гидрометеорологов САФУ.

              «Они занимались изучением распространения в Арктике метана и парниковых газов. Ещё одной важной темой стали исследования различных видов микропластика в морях Восточной Арктики. Интересно, что изучение содержания микропластика в западной части Российской Арктики, в акватории Белого, Баренцева и Карского морей, впервые проводились в рамках экспедиции «Арктический плавучий университет» САФУ в 2018 году. Работы были продолжены в 2019 году в западной части Баренцева моря и в водах вокруг архипелага Шпицберген. Важно сравнить и проанализировать результаты всех экспедиций, ведь микропластик представляет серьезную угрозу организмам, поглощающим его, и морским экосистемам в целом», – добавила Елена Кудряшова.

              Семилетов также отметил, что в ходе экспедиции в районе морей Восточной Арктики, на тысячи километров удаленного от основных источников антропогенного загрязнения,  было впервые обнаружено и количественно изучено скопление различных видов микропластика – одного из наиболее опасных для живых организмов загрязняющих веществ.

              Руководитель геологического направления Института океанологии, член-корреспондент РАН Леопольд Лобковский рассказал, что в сентябре этого года на «Академике Келдыше» специалистами Института океанологии впервые была смонтирована установка для отлова и учета микрочастиц пластика проточным методом. Полученные с ее помощью данные, после детального изучения в лабораторных условиях, позволят сделать выводы о картине распределения микропластика в акваториях пройденных морей. Кроме этого, в ходе рейса были получены первые результаты применения технологии самовсплывающих донных станций, установленных в рамках пилотного проекта в районе хребта Гаккеля.

              «Данные сейсмографы, используемые для исследования земной коры и идентификации залежей углеводородов, были погружены на дно Северного Ледовитого океана осенью прошлого года с целью выполнения комплексных геофизических работ. Такие станции позволяют изучать труднодоступные и малоисследованные акватории в самых суровых условиях окружающей среды при минимальных трудозатратах», – добавил Лобковский.  

              «Рассчитываем, что результаты проведенных в ходе экспедиции «Академика Мстислава Келдыша» исследований продолжат ряд публикаций из более 100 статей в  мировых топ-журналах, включая  десять статей в группе Science и Nature», - заключил  Игорь Семилетов.

              Второй этап экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» начнется 23 октября и будет проходить по маршруту: Архангельск – Северная Атлантика – Северное море – Балтийское море – Калининград.


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