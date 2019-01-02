Обвиненный в дебоше хоккеист Сапрыкин рассказал, что произошло

Хоккеист Олег Сапрыкин представил свою версию того, что происходило на борту самолета Сочи – Москва, который вынужденно сел в Воронеже.

Олег Сапрыкин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что вместе с семьей отправился встречать Новый год в Сочи, а 1 января в 8 утра ему нужно было уже возвращаться домой.

«Мы летели бизнес-классом вдвоем с женой. Никого в бизнес-классе не было, а в эконом – примерно 7-8 человек. То есть самолет был почти пустой. Я никогда такого не видел, даже сфотографировал», – рассказал он.

Напомним, накануне стало известно, что российский хоккеист устроил дебош на борту самолета Сочи – Москва.

Местные СМИ отмечают, что причиной вынужденной посадки борта стало поведение одного из пассажиров, который находился в нетрезвом состоянии. Он ударил стюардессу из-за отказа в новой порции алкоголя, а также подрался с соседом, из-за чего командир экипажа принял решение передать нарушителя порядка полицейским.

На дебошира составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс, – заверил, между тем, сам Сапрыкин. – Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже».

«Сзади, в эконом-классе сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник», – добавил он.

На вопрос, последовал ли за этим словесный конфликт, хоккеист ответил утвердительно. «Но при этом никто не вставал со своих мест, – утверждает он. – Еще случился такой момент: у пилота открылась дверь и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила».

Когда посадили борт в Воронеже, «я даже не мог предположить, что это случилось из-за меня. Может быть, мы действительно громко себя вели. Возможно, не исключаю этого, я грубо отреагировал на чье-то замечание, но никаких драк не было даже близко», – заключил он.

Хоккеист признался, что с него взяли штраф за нецензурную брань в общественном месте. После изучения видеозаписей с камер полицейские его отпустили.