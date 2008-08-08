Сменился лидер рейтинга российских миллиардеров

Общее состояние богатейших российских миллиардеров с начала 2018 года выросло на 8,735 млрд долларов – владельца «Северстали» Алексея Мордашова на первом месте рейтинга сменил совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Михельсона с начала года выросло на 3,63 млрд долларов – до 20,3 млрд долларов. На втором месте в списке Мордашов с показателем в 19,8 млрд долларов (рост на 108 млн), на третьем – основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 19,4 млрд долларов (рост на 1,33 млрд), передает РИА «Новости».

Четвертое место занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял 608 млн долларов и чье состояние теперь оценивается в 18,3 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 2,06 млрд – до 15,9 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется, исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.