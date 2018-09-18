Далай-лама пояснил слова о «Европе без мигрантов»

Сообщения СМИ о том, что Далай-лама, якобы, высказался против наличия мигрантов в Европе, оказались оторванными от контекста, говорится в русскоязычном Facebook духовного лидера Тибета.

«В последние дни в СМИ появились сообщения о том, что Его Святейшество Далай-лама высказался по проблеме беженцев. Однако при этом его слова были представлены в отрыве от контекста», – говорится в сообщении на Facebook.

Речь идет о публикациях в СМИ, где приводятся якобы его слова о том, что «Европа принадлежит европейцам».

На странице Facebook Далай-ламы приводится правильный перевод его слов, сказанных в Роттердаме 16 сентября.

«Замечательно, что, когда в Европу прибывают беженцы, такие страны, как Германия и другие оказывают им помощь. Однако я полагаю, что большинство из этих беженцев продолжают считать своим домом покинутую ими родную землю. Просто сейчас у них дома люди испытывают страдания, их притесняют и убивают. Поэтому им пришлось бежать. В этой ситуации европейские страны должны предоставить им временное убежище и особенно позаботиться о том, чтобы у детей беженцев была возможность учиться, а у молодых людей – возможность получить образование и профессию. Цель заключается в том, чтобы в конечном итоге беженцы вернулись к себе на родину и заново отстроили свои страны. Такова моя точка зрения с самого начала и по сей день», – говорится в заявлении.

Он привел в пример тибетцев, которые нашли пристанище в Индии, однако хотят вернуться в Тибет, когда там изменится ситуация.

«У каждой страны своя культура, язык, образ жизни, и лучше, чтобы люди жили у себя на родине. Так я считаю», – заявил он.