В ДНР назвали смерть земляка Кобзона большой утратой

«Это действительно большая потеря для Донбасса. Он наш земляк, он был личностью с большой буквы», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, комментируя известие о смерти Иосифа Кобзона.

«Это человек-эпоха, человек широкой души, который не пропустил ни одной значимой проблемы всей нашей большой Родины. И, конечно же, он не мог обойти своим вниманием Донбасс. В 2014 году, когда все боялись санкций, обстрелов и боялись погибнуть – Иосиф Давыдович был здесь», – отметил Пушилин.

«Хотелось бы выразить соболезнования всем близким и родным. Для Донбасса Кобзон всегда останется в сердце, и мы гордимся нашим земляком», – подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в Донецке увековечена память певца, Пушилин отметил, что «памятник Иосифу Давыдовичу давно стоит в Донецке. Нам нужно осознать эту утрату, и дальше будут приняты соответствующие решения».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.

Последние 13 лет жизни Кобзон боролся с раком. В последнее время регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста. В июле он был переведен в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, тогда же он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Отметим, что Иосиф Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

Он известен своей миротворческой и благотворительной деятельностью – проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23–26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.