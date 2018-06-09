Британия заявила о слежке за действиями России в Арктике

Российское арктическое командование расширило военное присутствие и активность на Крайнем Севере, Великобритания следит за действиями России в этом регионе, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Марк Ланкастер.

«Российские подлодки сейчас патрулируют Северную Атлантику с большей активностью, нежели во все годы после окончания Второй мировой войны. Россия также регулярно проводит в регионе учения стратегических бомбардировщиков», – приводит его слова РИА «Новости».

Ланкастер признал, что эти действия законны и соответствуют всем существующим конвенциям, но отметил, что Британия была бы обеспокоена, если бы в будущем Россия изменила подход и «выбрала путь препятствования нашей навигации на Крайнем Севере».

Напомним, НАТО собирается нарастить военно-морскую группировку в Арктике и Северной Атлантике в связи с возрастающим присутствием России в регионе.

В США заявляли, что в связи с ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном Арктический регион может превратиться в зону «военной напряженности и конкуренции».