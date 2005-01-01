Военные моряки рассказали Путину анекдот про Мутко

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прозвучала шутка от военных моряков – они попросили рисовать на кораблях портреты Виталия Мутко, чтобы они были непотопляемыми.

Владимир Путин ответил на шутку, что российские корабли и без того непотопляемы благодаря работе военных судостроителей и выучке экипажей.

«В отношении Мутко много всяких слухов и разговоров. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, за время его работы в качестве министра спорта и вице-премьера было сделано немало. Достаточно посмотреть, сколько и чего построено в сфере спорта. И если мы обратимся к фактической стороне, а не к эмоциям, мы увидим, что сделано немало», – прокомментировал российский лидер.

Он также выразил надежду, что Мутко хорошо проявит себя на посту вице-премьера по строительству.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».