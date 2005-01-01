Турчинов обвинил Венгрию в попытках помешать Украине вступить в НАТО

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Венгрия мешает Киеву в «евроатлантической интеграции».

«К большому сожалению, Венгрия в последнее время вставляла, я бы сказал, даже не палки, а бревна в колеса нашей евроатлантической интеграции. Но я надеюсь, что всё-таки комиссия Украина – НАТО на высшем уровне будет проведена. Политические игры Будапешта не должны вредить безопасности Европы», – передает RT со ссылкой на Интерфакс-Украина слова Турчинова.

Он отметил, что на саммите президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться с командованием НАТО.

Ранее правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в Закарпатье, разослав документ членам НАТО и генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

Будапешт обещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в закон об образовании, ограничивающий возможности учиться на Украине на языках нацменьшинств.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Украина закрыла себе дорогу в НАТО.

Напомним, в конце мая глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии, чтобы разрешить проблему.