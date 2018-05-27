Польша попросила НАТО вмешаться в спор Украины и Венгрии

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии, чтобы разрешить проблему, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Во время сессии Парламентской ассамблеи альянса делегаты обсуждали ситуацию с тем, что Венгрия блокирует проведение комиссии Украина – НАТО из-за спора о правах венгерского меньшинства на Украине.

Чапутович рассказал, что несколько дней назад этот вопрос обсуждался с главой венгерского МИДа Петером Сийярто. Он также заявил о планах обсудить проблему с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает RT.

Разногласия по этому вопросу, по мнению главы польского внешнеполитического ведомства, являются «семейным вопросом».

«Возможно, полезным было бы привлечение третьей стороны, например генерального секретаря НАТО. Я думаю, что у него есть определенные инструменты для разрешения этого вопроса», – сказал глава МИД Польши.

Ранее правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье, разослав документ всем входящим в НАТО странам, а также генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

Будапешт обещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Украина закрыла себе дорогу в НАТО.