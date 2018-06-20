Силуанов озвучил прогнозы инфляции на 2018 и 2019 годы

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России в 2018 году прогнозируется в размере около 3%, в 2019 году – около 4-4,5%.

«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%», – отметил он, передает РИА «Новости».

Глава Минфина также заявил, что существующие консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) могут быть ликвидированы к 2023 году.

«Мы предлагаем сейчас отменить со следующего года контроль за трансфертным ценообразованием и предлагаем не создавать больше консолидированных групп налогоплательщиков. А те группы, которые сегодня работают, будут завершать свой срок работы, и мы считаем, что до 2023 года они могут быть ликвидированы», – сказал он.

15 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что эффект на инфляцию от налоговых изменений в России будет полностью исчерпан к началу 2020 года.