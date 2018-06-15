Набиуллина сказала, как долго налоговые изменения будут влиять на рост цен

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что эффект на инфляцию от налоговых изменений в России будет полностью исчерпан к началу 2020 года.

Об этом передает РИА «Новости».

В мае президент Владимир Путин заявлял, что российские власти после внесения некоторых изменений в налоговые условия зафиксируют их на следующие шесть лет.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как российские власти будут менять налоговую систему в стране.