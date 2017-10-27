Ракета оставила эффектный след в небе над Россией

Жители некоторых регионов европейской части России в ночь на воскресение заметили необычное явление в небе. Выяснилось, что это ракета.

Свечение в ночном небе, которое наблюдали, в частности, в Ульяновской области, было связано с пуском ракеты Союз-2.1б с космодрома в Плесецке, сообщает «Улпресса».

Напомним, ночь с субботы на воскресенье ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк. Спутник выведен на расчетную орбиту в установленное время, его бортовые системы функционируют нормально.

В октябре 2017 года жители Сибири перепутали пуск «Тополя» с НЛО.