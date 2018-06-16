Брат и сестра на Украине снимали порно со своей четырехлетней дочерью

Супружеская пара в украинском Кривом Роге снимала порнографическое видео с участием своей четырехлетней дочери и продавала их, сообщают СМИ Украины.

По информации телеканала «ТСН», 30-летний мужчина и 29-летняя женщина – выходцы из Азербайджана и двоюродные брат и сестра, мужчина получил украинское гражданство, а их дочь родилась уже на Украине.

Их ребенок не ходил в детский сад, а семья не состояла на учете в социальных службах.

Задержанные продавали свои видео в закрытых чатах в Австралии. Правоохранительные органы этой страны и отследили, откуда поступали видеоролики. Отмечается, что оплату родители ребенка получали в криптовалюте.

Сейчас супруги задержаны и арестованы на два месяца, с ребенком работают психологи, она находится в реабилитационном центре в Полтаве. По словам юриста, девочка предпочитает общаться со сверстниками, а взрослым не доверяет.