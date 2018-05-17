Епископ Тихон Шевкунов стал митрополитом

На патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) был возведен в сан митрополита, сообщил глава патриаршей пресс-службы Александр Волков.

Как передает «Интерфакс», Шевкунов назначен правящим архиереем Псковской митрополии и не останется наместником Сретенского монастыря Москвы.

Нового наместника Сретенской обители предположительно утвердят на заседании Священного Синода.

Напомним, 14 мая сообщалось, что священный синод РПЦ назначил главу Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии.