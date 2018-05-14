«Духовник Путина» получил повышение

Священный синод РПЦ назначил главу Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии, сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Епископ Егорьевский Тихон назначен главой Псковской митрополии с сохранением должности главы Патриаршего совета по культуре», – передает его слова ТАСС.

Епископ Тихон возведен в сан митрополита.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда также сообщил, что Тихон Шевкунов стал новым псковским митрополитом.

Главой Псковской Митрополии ранее был митрополит Псковский и Порховский Евсевий. На ее территории находится одно из главных мест паломничества – Псково-Печерская лавра.

Отметим, что СМИ называли Тихона Шевкунова «духовником президента Владимира Путина», однако сам он эти слухи опроверг.