В Египте найдена древнейшая запись алфавита

Ученые предполагают, что смогли найти древнейшую запись алфавита – предка латиницы и кириллицы. Записям на куске керамики 3400 лет.

Команда археологов из Кембриджского проекта исследования Фивских гробниц обнаружила 3400-летний кусок керамики из Древнего Египта в гробнице древнеегипетского чиновника Сеннефера. На нем ученые обнаружили мнемоническую фразу для запоминания алфавита: три слова, начинающиеся на его первые буквы. Об этом в статье, опубликованной в Бюллетене американских школ востоковедения, написал профессор египтологии и изучения Ближнего Востока из университета Британской Колумбии Томас Шнайдер, передает Live Science.

«Это открытие является самым ранним историческим свидетельством, отражающим наш алфавитный порядок», – написал Шнайдер в электронном письме в издание.

Он рассказал, что до этого открытия древнейшим считался образец алфавитного порядка, которому было примерно 3200 лет.

Современный латинский алфавит и кириллица развились из финикийского письма. Таким письмом пользовалась цивилизация, процветавшая 2300 – 3500 лет назад в восточном Средиземноморье. Финикийский язык относился к группе семитских языков, берущих свое происхождение на Ближнем Востоке. Однако памятников семитской письменности, которым было бы 3400 или более лет, мало.

По этой причине старший преподаватель египтологии Лейденского университета Бен Харинг хоть и приветствовал исследования Шнайдера, но заявил, что не торопился бы с выводами о том, что эти письмена – памятник предшественника нашего алфавита. По словам Харинга, текстов 3400-летней давности на семитских языках крайне мало, поэтому для их понимания ученым приходится использовать более поздние тексты. Это может вызывать неточности, поскольку в более ранние времена те же слова могли иметь другое значение.