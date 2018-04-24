Акции «Русала» в Гонконге взлетели почти на 30%

На Гонконгской фондовой бирже акции «Русала» выросли в цене почти на 30%, свидетельствуют данные торгов.

В первые минуты после открытия торгов акции выросли в цене до 1,97 гонконгского доллара за бумагу, то есть на 29,61%, передает ТАСС.

При этом некоторые западные инвестбанки в Гонконге все еще запрещают покупать акции компании, допуская только продажу.