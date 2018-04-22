Журналисты припомнили Павлу Дурову разбрасывание денег из окна

Акция протеста с самолетиками имеет корни и традиции, – заметил в Twitter журналист Дмитрий Стешин. Так он прокомментировал призыв к пользователем Telegram – запустить из окон бумажные самолетики в знак поддержки мессенджера.

В воскресенье Telegram отправил всем российским пользователям Push-сообщение, в котором руководство мессенджера призывает людей запустить из окна бумажный самолетик.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям, и передать ФСБ ключи шифрования переписки.

«Тут из зала подсказывают, что самолетики лучше всего делать из пятитысячных купюр», – посоветовал в Twitter журналист Дмитрий Стешин. Он напомнил, что основатель Telegram Павел Дуров, «в свое время запускал такие из окна своего офиса». «Думаю, самолетики из обычной бумаги, «Телеге» не помогут, факт», – заметил Стешин.

Действительно, в 2012 году Дуров в день Санкт-Петербурга вместе со своим заместителем Ильей Перекопским разбрасывали пятитысячные купюры. Тогда жители города акцию восприняли неоднозначно. Это признал и сам Дуров.

«Коллеги решили поддержать атмосферу праздника в виде небольшой акции. Но пришлось быстро прекратить - народ стал звереть», – написал бизнесмен.