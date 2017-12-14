Канада отказалась вводить безвизовый режим с Украиной

Украина пока не отвечает требованиям для введения безвизового режима с Канадой, следует из документа канадского правительства.

«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», – цитирует документ «Укринформ».

Отмечается, что в канадском кабмине внимательно следят за ситуацией на Украине, однако полагают, что страна еще не отвечает предъявляемым Канадой безвизовым требованиям.

«В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью», – подчеркивается в документе.

Критериями Оттавы для введения безвизового режима с теми или иными странами входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека, безопасность и другие условия.

Напомним, в сентябре 2016 года Канада уже отказывалась отменять визы для граждан Украины, объяснив это тем, что Украина пока не соответствует критериям, которые Оттава выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим.

В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что генерал-губернатор Канады Дэвид Ллойд Джонстон одобрил Соглашение о свободной торговле с Киевом, согласованное ранее Палатой общин и Сенатом.