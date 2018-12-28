Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент Владимир Путин отметит Новый год.

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», –сказал Песков в эфире «Россия-1», передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что до последних минут 31 декабря у Путина запланированы рабочие встречи, среди мероприятий, которые посетит президент в канун Нового года, есть несколько спортивных мероприятий.

Песков уточнил, что одними из важнейших переговоров перед праздниками будет встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее глава государства среди важных событий 2018 года назвал открытие Крымского моста и ЧМ-2018.