Во Львовской области еще три прихода примкнули к «ПЦУ»

Во Львовской области еще три прихода УПЦ МП перешли в так называемую православную церковь Украины (ПЦУ).

«Стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную православную церковь, а именно: из сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района», – приводит сообщение УНИАН.

Таким образом, уже четыре общины во Львовской области присоединились к «ПЦУ», первый из которых – приход храма святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП в Жовкве.

Ранее сообщалось, что глава «новой церкви» Украины выразил надежду на рост числа приходов.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.