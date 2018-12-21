Доллар поднялся выше 69 рублей

Курс доллара по отношению к российской валюте на Московской бирже вырос на 1,05% к уровню закрытия прошлых торгов.

По состоянию на 20.30 мск курс доллара достиг 69,001 рубля, об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

Ранее в пятницу курс доллара расчетами «завтра» снижался и составлял 68,14 рубля.

В последний раз курс доллара находился выше 69 руб. 12 сентября этого года. 20 декабря курс евро достиг максимума за три месяца.