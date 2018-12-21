Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу снижался на 15 копеек, составив 68,14 рубля, курс евро опустился на 25 копеек – до 78,08 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 54,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».