Полиция начала проверку конфликта замглавреда «Эха Москвы» и водителя Гусмана

Полиция проводит проверку по сообщениям о конфликте между замглавреда радиостанции «Эхо Москвы» Сергеем Бунтманом и водителем замдиректора ТАСС Михаила Гусмана.

«Проводится проверка по факту сообщения в одной из соцсетей о конфликте между гражданами и угрозе предметом, похожим на оружие, произошедшем у развлекательного заведения, расположенного на улице 1905 года. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА «Новости».

В ведомстве не стали уточнять личности участников конфликта.

Ранее супруга замглавреда «Эхо Москвы» Лидия Скрябина рассказала в соцсетях, что ее муж Сергей Бунтман подвергся вооруженному нападению у столичного ресторана «Шинок». По этим данным, нападение совершил водитель автомобиля замдиректора ТАСС Михаила Гусмана.

Сам водитель опроверг эти сведения и добавил, что Бутман находился в «неадекватном состоянии» и пытался кидаться на него.