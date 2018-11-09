Луценко сообщил об «остром» разговоре с Порошенко из-за отставки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у него состоялся «острый» разговор с президентом Украины Петром Порошенко из-за его заявления об отставке.

«Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение», – заявил Луценко, слова которого приводит ТСН.

По словам Луценко, заявление об отставке лежит на столе Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Во вторник генпрокурор Луценко в Верховной рады заявил, что подал заявление об отставке. Причиной он назвал политический пиар вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

Вместе с тем, Рада не стала отпускать генпрокурора Луценко в отставку.