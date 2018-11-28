Япония собралась обсудить мирный договор с Россией в новом формате

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине собирается договориться с ним о создании нового формата консультаций по мирному договору, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Источник утверждает, что Японию на переговорах в новом формате будет представлять генеральный секретарь Совета национальной безопасности Сетаро Яти и замглавы МИД Такэо Акиба, а от России могут принимать участие помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, передает ТАСС.

Ранее консультации велись между Моргуловым и Акибой.

Первое заседание в этом формате Япония собирается организовать в течение 2018 года, так как уже в январе Абэ собирается посетить Россию. Расширение состава участников консультаций связано с достигнутой ранее договоренностью между лидерами двух стран об ускорении переговоров по мирному договору.

На прошлой неделе Абэ заявил, что встречался с Путиным уже 23 раза. Следующая встреча состоится в Аргентине в конце этой недели на саммите G20.

Напомним, Путин и Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.