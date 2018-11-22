Абэ рассказал о 23 встречах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным уже 23 раза; он назвал президента России важным партнером, с которым можно обсуждать любые вопросы.

«С президентом Путиным мы встречались уже 23 раза. Я всегда чувствую, что с ним можно поговорить по душам», – сказал Абэ в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Абэ добавил, что Путин дорог ему как партнер. «Мы можем обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и важные, например, заключение мирного договора», – сказал он.

Глава японского правительства выразил надежду на то, что встретится с Путиным в Аргентине во время саммита «Большой двадцатки» в конце ноября – начале декабря. Кроме того, он сам собрался с визитом в Россию в начале следующего года.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией.