Продюсер Разин: Осин не получил за поддержку Ельцина ни копейки

Многие считают, что певец Евгений Осин едва ли не обеспечил победу Борису Ельцину на президентских выборах в 1996 году, однако за ту кампанию он не получил ни копейки, заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Разин заявил, что сам купил для Осина место на Троекуровском кладбище. При этом он добавил, что если бы у певца было звание заслуженного артиста или иные государственные регалии, то мог бы получить это место бесплатно. Однако в 1996 году он отказался просить за поддержку предвыборной кампании Ельцина звания заслуженного артиста, сообщает «Московский комсомолец».

«Никаких наград у него нет. Звания он тоже не получил. Хотя и пахал на эту страну, работал, как вол в свое время. А его обманули. Ни звания, ничего не дали. Хотя во время предвыборной компании Ельцина, он являлся чуть ли не лицом этой кампании. Я ему еще тогда, в 1996-м году говорил: «Женя, проси звание, денег оно не принесет, но хотя бы бесплатное место на кладбище себе обеспечишь», – рассказал Разин.

По его словам, теперь у Осина не осталось «ни звания, ни места». Более того, по информации Разина, певец ничего не получил и за предвыборную кампанию первого президента России.

«За ту самую поддержку Ельцина, он не получил тогда не копейки. Хотя многие считают, что именно Осин обеспечил победу Ельцину на выборах. Помните, когда Женя вытащил его на сцену и заставил танцевать – это был отличный ход. Мы с Юрой Шатуновым в то время агитировали за Зюганова. На фоне Осина мы проиграли. Женя был истинно народный парень, ему поверил народ. Мы не могли с ним конкурировать. И что в результате? Те, кто был в команде Ельцина, сейчас жируют, и никто не вспоминает об Осине», – заявил Разин.

Продюсер добавил, что если бы он не занялся организацией похорон, то артиста бы кремировали. Однако теперь решено в том числе установить ему «приличный памятник» на могиле.

О смерти Осина стало известно в субботу, 17 ноября. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище 20 ноября.