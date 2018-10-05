«Новейшая украинская ракета» развеселила Совет Федерации

Возможности украинской экономики не позволяют Киеву заниматься какими бы то ни было значительными военными разработками, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

«Это смешно, потому что нынешние возможности украинской экономики таковы, что они не подразумевают каких бы то ни было разработок», – приводит его слова РИА «Новости».

Кондратьев отметил, что одно дело – создать ракету с дальностью в 1,5 тыс. километров, и другое – сделать ее способной обойти российские ПВО.

Зампред комитета Совфеда посоветовал украинским властям вместо этого направить усилия на развитие мирных отношений с Россией.

В пятницу украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы». Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев предположил, что на Украине будет модернизировано что-то старое из опытных советских образцов или уже действующих моделей.