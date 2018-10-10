Стало известно, как крали деньги у производителя ракет для С-300

На московском заводе «Авангард» – единственном производителе ракет для комплексов С-300 и С-400 «Триумф» – выявлены хищения на сумму более 100 млн рублей; речь идет о событиях, связанных с работой экс-руководства предприятия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Хищение путем мошенничества в особо крупном размере», пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, деньги похищали путем заключения фиктивных договоров с фирмами-однодневками на оказание юридических и консалтинговых услуг.

Отмечается, что дело возбуждено Следственным отделом по расследованию преступлений на особо режимных объектах ГСУ СК по Москве.

Подозреваемыми являются экс-гендиректор завода Геннадий Кожин (был главой завода с 2003 по 2013 год), его заместитель Ахмет Мухаметов, до 2017 года являвшийся гендиректором завода, и предприниматель Вадим Левин.

Так, в 2011 году по одному из договоров 6,75 млн рублей было выплачено ООО «Сапфир». Организация должна была поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, на котором располагалось общежитие для работников «Авангарда».

При этом руководство предприятия не смутило, что, согласно ЕГРЮЛ, уставной капитал ООО «Сапфир» составлял 10 тыс. рублей, а профиль деятельности – оптовая торговля стройматериалами и сантехникой.

Выяснилось, что фирма была зарегистрирована на потерянный паспорт; договор не был исполнен, а деньги похитили и обналичили. Саму организацию ликвидировали.

Предполагается, что за сетью фирм-однодневок стояло ООО «ДАР Девелопмент», с которым связан предприниматель Вадим Левин.

Кроме выемки документов, 3 октября сотрудники ФСБ провели обыски в домах Геннадия Кожина и еще пяти фигурантов дела. Кожина допросили. Обыски были санкционированы Черемушкинским районным судом Москвы.

Ахмет Мухаметов объявлен в розыск. Согласно оперативным сведениям, он и Вадим Левин могут скрываться на Украине.

Отмечается, что отношения «Авангарда» и «ДАР Девелопмент» не ограничивались договорами на юридические услуги. Так, деньги могли выводить и при помощи займов: из материалов Арбитражного суда города Москвы следует, что в 2013 году «Авангард» выдал «ДАР Девелопмент» заем в размере 46,9 млн рублей, но обратно деньги не получил.

Поручителем по этому договору был Левин.

Только в 2018 году, после смены руководства завода, деньги были истребованы через суд, который обязал «ДАР Девелопмент» вернуть «Авангарду» 91,6 млн рублей (с учетом процентов и неустоек). В данный момент Левин пытается обжаловать это решение.

«Авангард» является стопроцентной «дочкой» одного из крупнейших предприятий российского ОПК – концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Источник в корпорации подтвердил наличие уголовного дела: «Вывод денег через договоры консалтинговых услуг был распространенной практикой на многих заводах ОПК в начале 2010-х годов, особенно на тех, которые имели большие объемы гособоронзаказа».

По одной из версий, факты вывода денег с предприятия вскрылись, когда в 2017 году руководство «Алмаз-Антей» уволило Ахмета Мухаметова с должности гендиректора с формулировкой за «ненадлежащее исполнение обязанностей».

В концерне ВКО «Алмаз-Антей» отказались комментировать ситуацию с расследованием уголовного дела и выемкой документов.

Отмечается, что «Авангард» является единственным заводом, производящим ракеты для комплексов С-300 и С-400.

Поставки ЗРК C-400 «Триумф» включены в программу перевооружения Российской армии. Кроме того, были подписаны крупные экспортные контракты – на поставки С-400 в Китай, Турцию и Индию.

В Турцию поставки должны начаться уже в 2019 году – на год раньше, чем планировалось.

Источник, знакомый с ситуацией в «Авангарде», сообщил, что «даже в оптимальных условиях функционирования предприятия, не обремененных выемками документов, ему будет сложно выдержать график всех поставок».

Не исключается и то, что «результате ради своевременного выполнения экспортных контрактов будут скорректированы сроки поставок комплексов С-400 для Российской армии».

Однако многие эксперты уверены, что своевременным поставкам С-400 ничего не угрожает.

Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что «в ВС России уже поставлено почти 20 полков С-400». Это означает, «что конвейер по производству этих комплексов работает быстро, четко и эффективно, гособоронзаказ выполняется и будет выполняться точно в срок».

Весной 2018 года в «Алмаз-Антей» официально заявляли, что «Авангард» «обеспечивает своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал, что существует «некоторое противоречие между обязательствами по поставке С-400 в ВС России и на экспорт» и «эти интересы придется как-то примирять».

Эксперт отметил, что «из всех секторов ОПК, ориентированных на экспорт, положение ракетчиков должно тревожить меньше всего», так как «у них всегда будут заказы, потому что если боевые самолеты или танки производит более десятка стран, то сложные системы ПВО – по сути, только США и Россия».