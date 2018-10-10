Стало известно, как крали деньги у производителя ракет для С-300

Взгляд
12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
Разделы

Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
Перейти а раздел…

Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Евгений Разумный/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Филарет и Порошенко уверены, что добились своегоФото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Девушки с Первого канала из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...

Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»
          Названы новые сроки пилотируемого полета на МКССмолов предложил дать Кокорину и Мамаеву возможность загладить винуРПЦ пообещала дать жесткий ответ КонстантинополюРоссия отказала Белоруссии в поставках нефтепродуктов
          Кокорина и Мамаева доставили в «Бутырку»Эстонским учителям разрешат обыскивать школьниковРаскрыты данные о числе стоящих на вооружении России Су-35Глава МИД Венгрии заявил о достижении Украиной «ужасающего дна»
          США приняли решение об использовании услуг Роскосмоса по доставке астронавтов на МКСРПЦ за границей оценила решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников«Майкл» уничтожил базу ВВС СШАУкраине предсказали сто лет экономического отставания от соседей

          Главная тема


          Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

          прожиточный минимум


          Лидер партии пенсионеров раскритиковал саратовского министра за слова о «сбалансированном питании»

          союз спецслужб


          «Пятиглазый» альянс контрразведок займется противодействием России и Китаю

          Видео

          зенитно-ракетный комплекс


          Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

          армия и вооружение


          Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

          общественное мнение


          Почему украинцы стали лучше относиться к россиянам

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «новая тактика»


          Ирина Алкснис: Почему Запад все чаще проигрывает России, которая обладает меньшими ресурсами

          «Капитуляция перед Москвой»


          Андрей Бабицкий: Трамп избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима

          «Главное достижение Сороса»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Стало известно, как крали деньги у производителя ракет для С-300

             12 октября 2018, 10:41
          Фото: m24.ru
          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          На московском заводе «Авангард» – единственном производителе ракет для комплексов С-300 и С-400 «Триумф» – выявлены хищения на сумму более 100 млн рублей; речь идет о событиях, связанных с работой экс-руководства предприятия.

          Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Хищение путем мошенничества в особо крупном размере», пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

          По версии следствия, деньги похищали путем заключения фиктивных договоров с фирмами-однодневками на оказание юридических и консалтинговых услуг.

          Отмечается, что дело возбуждено Следственным отделом по расследованию преступлений на особо режимных объектах ГСУ СК по Москве. 

          Подозреваемыми являются экс-гендиректор завода Геннадий Кожин (был главой завода с 2003 по 2013 год), его заместитель Ахмет Мухаметов, до 2017 года являвшийся гендиректором завода, и предприниматель Вадим Левин.

          Так, в 2011 году по одному из договоров 6,75 млн рублей было выплачено ООО «Сапфир». Организация должна была поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, на котором располагалось общежитие для работников «Авангарда».

          При этом руководство предприятия не смутило, что, согласно ЕГРЮЛ, уставной капитал ООО «Сапфир» составлял 10 тыс. рублей, а профиль деятельности – оптовая торговля стройматериалами и сантехникой.

          Выяснилось, что фирма была зарегистрирована на потерянный паспорт; договор не был исполнен, а деньги похитили и обналичили. Саму организацию ликвидировали.

          Предполагается, что за сетью фирм-однодневок стояло ООО «ДАР Девелопмент», с которым связан предприниматель Вадим Левин.

          Кроме выемки документов, 3 октября сотрудники ФСБ провели обыски в домах Геннадия Кожина и еще пяти фигурантов дела. Кожина допросили. Обыски были санкционированы Черемушкинским районным судом Москвы.

          Ахмет Мухаметов объявлен в розыск. Согласно оперативным сведениям, он и Вадим Левин могут скрываться на Украине.

          Отмечается, что отношения «Авангарда» и «ДАР Девелопмент» не ограничивались договорами на юридические услуги. Так, деньги могли выводить и при помощи займов: из материалов Арбитражного суда города Москвы следует, что в 2013 году «Авангард» выдал «ДАР Девелопмент» заем в размере 46,9 млн рублей, но обратно деньги не получил.

          Поручителем по этому договору был Левин.

          Только в 2018 году, после смены руководства завода, деньги были истребованы через суд, который обязал «ДАР Девелопмент» вернуть «Авангарду» 91,6 млн рублей (с учетом процентов и неустоек). В данный момент Левин пытается обжаловать это решение.

          «Авангард» является стопроцентной «дочкой» одного из крупнейших предприятий российского ОПК – концерна ВКО «Алмаз-Антей».

          Источник в корпорации подтвердил наличие уголовного дела: «Вывод денег через договоры консалтинговых услуг был распространенной практикой на многих заводах ОПК в начале 2010-х годов, особенно на тех, которые имели большие объемы гособоронзаказа».

          По одной из версий, факты вывода денег с предприятия вскрылись, когда в 2017 году руководство «Алмаз-Антей» уволило Ахмета Мухаметова с должности гендиректора с формулировкой за «ненадлежащее исполнение обязанностей».

          В концерне ВКО «Алмаз-Антей» отказались комментировать ситуацию с расследованием уголовного дела и выемкой документов.

          Отмечается, что «Авангард» является единственным заводом, производящим ракеты для комплексов С-300 и С-400.

          Поставки ЗРК C-400 «Триумф» включены в программу перевооружения Российской армии. Кроме того, были подписаны крупные экспортные контракты – на поставки С-400 в Китай, Турцию и Индию.

          В Турцию поставки должны начаться уже в 2019 году – на год раньше, чем планировалось.

          Источник, знакомый с ситуацией в «Авангарде», сообщил, что «даже в оптимальных условиях функционирования предприятия, не обремененных выемками документов, ему будет сложно выдержать график всех поставок».

          Не исключается и то, что «результате ради своевременного выполнения экспортных контрактов будут скорректированы сроки поставок комплексов С-400 для Российской армии».

          Однако многие эксперты уверены, что своевременным поставкам С-400 ничего не угрожает.

          Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что «в ВС России уже поставлено почти 20 полков С-400». Это означает, «что конвейер по производству этих комплексов работает быстро, четко и эффективно, гособоронзаказ выполняется и будет выполняться точно в срок».

          Весной 2018 года в «Алмаз-Антей» официально заявляли, что «Авангард» «обеспечивает своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана».

          Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал, что существует «некоторое противоречие между обязательствами по поставке С-400 в ВС России и на экспорт» и «эти интересы придется как-то примирять».

          Эксперт отметил, что «из всех секторов ОПК, ориентированных на экспорт, положение ракетчиков должно тревожить меньше всего», так как «у них всегда будут заказы, потому что если боевые самолеты или танки производит более десятка стран, то сложные системы ПВО – по сути, только США и Россия».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............