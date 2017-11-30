Арбитраж оправдал попавшегося на допинге американского бегуна из-за поцелуя

Спортивный арбитражный суд (КАС) признал олимпийского чемпиона в эстафете, американского бегуна Гила Робертса, оправдавшего наличие в его крови запрещенных препаратов поцелуем с подругой, невиновным в употреблении запрещенных препаратов.

Как говорится на официальном сайте КАС, суд отклонил апелляцию ВАДА на решение Американского арбитража.

Сообщается также, что в ходе допинг-теста в марте 2017 года в крови Робинсона был обнаружен пробенецид (диуретик и маск-агент, запрещенный ВАДА).

Сам спортсмен объяснил наличие допинга в крови поцелуем с подругой, проходившей в тот момент лечение.

Американский арбитраж отказался дисквалифицировать Робертса, на что ВАДА подало апелляцию в КАС. Суд своим решением признал, что незначительное содержание пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса.

Напомним, МОК раскрыл список критериев, по которым он отбраковал олимпийцев из России. При ближайшем рассмотрении выясняется, что значительная часть этих требований выдвинута словно специально для того, чтобы не допустить к Олимпиаде именно российских спортсменов. Причем сделано это задним числом.