Арбитраж оправдал попавшегося на допинге американского бегуна из-за поцелуя

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26 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Последний сталинист Европы» пал жертвой бессовестной лжи

Теперь уже известно, что «суд над четой Чаушеску» был расправой под полностью вымышленным предлогомФото: Ираклия Чохонелидзе /Фотохроника ТАСС
Ровно 100 лет назад родился Николае Чаушеску. При жизни его называли «гением Карпат», после смерти – кровавым диктатором. Но главным сейчас представляется то, что в 1989 году он пал жертвой первой в истории «цветной революции». Именно на Румынии испытали тогда многие социальные, информационные и политические технологии, теперь уже хорошо известные миру.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
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Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Арбитраж оправдал попавшегося на допинге американского бегуна из-за поцелуя

             26 января 2018, 09:20
          Фото: Zheng Huansong/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Спортивный арбитражный суд (КАС) признал олимпийского чемпиона в эстафете, американского бегуна Гила Робертса, оправдавшего наличие в его крови запрещенных препаратов поцелуем с подругой, невиновным в употреблении запрещенных препаратов.

          Как говорится на официальном сайте КАС, суд отклонил апелляцию ВАДА на решение Американского арбитража.

          Сообщается также, что в ходе допинг-теста в марте 2017 года в крови Робинсона был обнаружен пробенецид (диуретик и маск-агент, запрещенный ВАДА).

          Сам спортсмен объяснил наличие допинга в крови поцелуем с подругой, проходившей в тот момент лечение.

          Американский арбитраж отказался дисквалифицировать Робертса, на что ВАДА подало апелляцию в КАС. Суд своим решением признал, что незначительное содержание пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса.

          Напомним, МОК раскрыл список критериев, по которым он отбраковал олимпийцев из России. При ближайшем рассмотрении выясняется, что значительная часть этих требований выдвинута словно специально для того, чтобы не допустить к Олимпиаде именно российских спортсменов. Причем сделано это задним числом.


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