В Раде потребовали запретить Украинскую церковь Московского патриархата

Ряд парламентариев Верховной рады Украины потребовали от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Минюста и Минкульта принять меры против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Документ подписали депутаты от националистической партии «Свобода», а также парламентарии Андрей Билецкий и Олег Петренко, представляющие «Национальный корпус», пишет украинское издание «Вести».

Депутаты-националисты обвинили УПЦ МП в антигосударственной позиции, так как она «публично отрицает факт российской агрессии, поддерживает оккупационные режимы в Крыму и Донбассе».

Кроме того, парламентарии требуют официальной смены названия с Украинской православной церкви Московского патриархата на Российскую православную церковь на Украине, определения ее статуса как иностранной церкви. Итогом процесса должно стать «возвращение украинским церквям святынь, незаконно присвоенных московской церковью».

На Украине действуют несколько церквей – УПЦ МП, не признанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

В декабре глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что УПЦ КП продолжит диалог об автокефалии с патриархом Константинопольским, если Москва не захочет вести переговоры.