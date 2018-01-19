Украинскому олигарху пришлось лично толкать застрявшую в снегу машину

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко сообщил в соцсетях, что олигарх Игорь Коломойский участвовал в спасении автомобиля из снежного плена в Куршевеле.

«Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину. Коломойский лично участвует. Где такое увидишь?» – написал Онищенко в своем Instagram.

Онищенко заявил, что инцидент произошел в Куршевеле, сообщает «Страна.ua».

Публикация от Aleksandr Onyshenko (@aleksandr_onyshenko) Янв 19, 2018 at 7:25 PST

Напомним, в декабре суд Лондона выдал приказ о всемирном аресте активов экс-совладельца Приватбанка олигарха Коломойского и его партнеров на сумму более 2,5 млрд долларов.

В 2016 году власти Украины приняли решение о национализации Приватбанка, одним из основных владельцев которого являлся олигарх и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский. Сам олигарх назвал это «классическим рейдерством».