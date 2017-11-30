Северная и Южная Кореи пройдут на открытии Олимпиады под единым флагом

Северная и Южная Корея договорились, что спортсмены двух стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады вместе под флагом «единой Кореи».

Флаг представляет собой очертания Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне.

Стороны также договорились выставить совместную женскую сборную по хоккею с шайбой, передает Би-би-си.

Таковы результаты переговоров в Пханмунджоме – деревне, по которой проходит граница Севера и Юга.

Игры будут проходить с 9 по 25 февраля в Пхенчхане в Южной Корее.

Если планы будут реализованы, северокорейская делегация, состоящая из 230 болельщиков, 140 музыкантов и 30 спортсменов, может пересечь сухопутную границу для участия в Играх.