Зеленский возвращает Украине советскую власть

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16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

Израиль использует авиацию, чтобы припугнуть турецких буровиковФото: Amir Cohen/Reuters
Турецкие боевые дроны размещают на Северном Кипре для присмотра за израильтянами. Израильская авиация угрожающе зависает над турецкими буровиками, а турецкий военный корабль прогоняет израильское научное судно. В нейтральных водах Восточного Средиземноморья разгорается новый ближневосточный конфликт из-за месторождений газа. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
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Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...
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Как Зеленский стал своим для украинских националистов

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Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
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              Зеленский возвращает Украине советскую власть

              Зеленский сможет не только контролировать регионы, но и создавать или упразднять их   16 декабря 2019, 22:30
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев,
              Иван Абакумов

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              Украина придумала новую хитрость — новый закон Зеленского о децентрализации. Он позволит Киеву и отчитаться о выполнении Минских соглашений, и сохранить президенту лицо перед выступающими против наделения Донбасса особым статусом. Ведь его получат все регионы Украины. Правда, если сохранятся – новый закон позволяет Зеленскому менять административное устройство Украины на свое усмотрение.

              В понедельник достоянием гласности стал закон о децентрализации власти, который еще в пятницу внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Его главное новшество – ликвидация местных и областных администраций и введение института префекта. Префекта будет назначать и освобождать от должности лично президент, правда, с подачи кабинета министров.

              Напомним, что прежних губернаторов (они назывались «главами областных госадминистраций») тоже назначал и увольнял президент. В отличие от них, префект не будет управлять территорией, он будет лишь наблюдать. Задача префекта – контролировать соблюдение конституции и законов Украины органами местного самоуправления, пишет ТАСС.

              Управлять территориями будут исполкомы, избранные депутатами окружных и областных советов. Такая схема копирует схему советских времен, когда исполнительную власть олицетворяли исполкомы, избранные советами. Правда, реальная власть тогда все равно принадлежала обкому КПСС.

              Что особенно важно – из конституции Украины, по замыслу Зеленского, исчезает привычный список 24 областей. Это делается для того, чтобы Верховная рада могла быстро и легко менять и названия областей, и границы между ними. Из новинок еще можно упомянуть, что районы Зеленский решил переименовать в «округа».

              Впрочем, наблюдатели сразу заметили, что закон по сути слизан с аналогичного законопроекта президента Петра Порошенко 2015 года. Только Зеленский вычеркнул из него «особый статус для ОРДЛО», как и вообще любое упоминание Донбасса. Как известно, реформа местного самоуправления началась на Украине при Порошенко, но не была доведена до конца.

              В самом Донбассе сразу заподозрили, что закон вносится с целью обхода одного из главных требований Минских соглашений. Вместо того, чтобы предоставить непризнанным ДНР и ЛНР особый статус, как того требуют Минские соглашения, Зеленский решил дать особый статус сразу всем уголкам Украины. Тем самым президент сможет избежать обвинений в «предательстве» со стороны правых радикалов.

              Главный редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва в своем Facebook предположил, что особый статус Донбасса «зашит» в правках к статье 92 конституции, в которых упоминается мимоходом «правовой статус административно-территориальных единиц», – написал журналист.

              Гужва пояснил, что эта норма позволяет легализовать уже принятый ранее закон об особом статусе Донбасса, либо аналогичный закон, который примут в будущем. Таким образом, Зеленский формально избежит неприятной необходимости вносить поправки в Конституцию по требованию Москвы.

              Имитация децентрализации

              В самом Донбассе сразу дали понять, что особый статус провозглашенных республик должен быть прямо закреплен в конституции Украины и обойти этот пункт Киеву не удастся.

              «Законопроект Зеленского о децентрализации – это не что иное, как имитация исполнения договоренностей в «нормандском формате»

              и попытка изменить Минские соглашения», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

              «Начнем с того, что предложенные Зеленским изменения в конституцию больше похожи не на децентрализацию, а на централизацию власти. Появляется фигура префекта, которая наделяется слишком большими полномочиями – возможностью блокировать решения местных, областных и окружных советов и инициировать их роспуск, используя президентскую вертикаль», – пояснил советник главы провозглашенной ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.

              «Более того, 31 августа 2015 года в первом чтении Рада проголосовала за изменения в конституцию Украины. Они тогда не были согласованы с ЛНР и ДНР, но там был пункт – отсылка к закону об особом статусе для Донбасса. То есть, было хотя бы упоминание об особом статусе, а нынешние изменения не подразумевают особого статуса и не имеют отношения к выполнению Минских соглашений» – сказал политолог.

              В дальнейшем, по мнению эксперта, президент Украины все-таки попробует представить изменения в конституции как выполнение Минских соглашений. «Но Зеленский сознательно манипулирует, потому что 11-й пункт комплекса мер четко говорит о необходимости реформы конституции Украины, основой чего должна стать децентрализация с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей по согласованию с представителями этих районов. Вторую часть этих требований Зеленский предпочитает не замечать», – подчеркнул Мирошник.

              Собеседник напомнил, что особый статус для отдельных районов Донбасса, реализованный в виде закона Украины, фактически не может существовать, если не будет упомянут в конституции.

              Зеленский строит СССР

              Тем временем в Киеве законопроект подвергся атаке с двух сторон. Против выступила и команда экс-президента Порошенко, и пророссийская «Оппозиционная платформа».

              «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук, посвятила реформе целый манифест, назвав планы Зеленского «преступными». «В отношениях с местным самоуправлением центральная власть ведет себя безответственно и антинародно. Регионам не дают развиваться», – говорится в манифесте.

              Еще более резко отзывались о документе сторонники Петра Порошенко из фракции «Европейская солидарность». «Вместо народовластия – диктатура. Постсоветские люди во власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с Генсекретарем во главе», возмутилась сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она назвала должность префекта уголовным термином «смотрящий».

              «Это законопроект не о децентрализации, а о централизации власти в руках Зеленского, что повлечет за собой разрушение конституционного поля Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД ее коллега по «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. «Президент сможет своим решением по очень широким основаниям остановить деятельность любого органа местного самоуправления, назначив туда временного государственного уполномоченного – то есть, просто своего ставленника, безо всяких выборов», – отметил депутат.

              Переход к федерализации

              По мнению Алексея Гончаренко, законопроект угрожает унитарному строю Украины. «Сегодня перечень областей Украины прописан в конституции. А новый законопроект предусматривает, что Рада своими законами сможет определять границы областей, переименовывать их, и получает возможность ликвидировать какую-либо область или отдельный район», – пояснил собеседник.

              «И что самое опасное – Рада сможет предоставить отдельному региону или общине особый правовой статус. Это по своей сути – скрытый механизм федерализации Украины», – опасается Гончаренко.

              Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский тоже видит в документе предвестие федерализации, только он рад этому. «У нашего президента действительно много полномочий, но реально он ни черта не имеет. Он по-прежнему назначает глав администраций, но никакого контроля над ними нет», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

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              «Эта реформа создает предпосылки для демократизации местной политики. Когда у нас будут выбирать депутатов местного совета, они уже будут формировать исполкомы, – отметил Погребинский. – Хотя причины для критики можно найти всегда, это существенно лучше того, что есть сейчас на Украине. Я бы предпочел полноценную федерализацию, но на данном этапе это невозможно реализовать. Но шаг сделан в правильную сторону».

              По его словам, появление института префекта вовсе не предвещает диктатуру. «Например, власть в Одесской области принимает решение, противоречащее закону о языке. Префект обращается к президенту, это решение приостанавливается, а потом президент обращается в суд, – пояснил политолог. – Это нормально. В суде у местных властей есть, наоборот, высокие шансы выиграть дело, поскольку закон о языке нарушает конституцию, которая, в свою очередь, имеет высшую легитимность».

              «Потому я не вижу никакой катастрофы в законопроекте. Более того, возможно, это переходный момент к будущей федерализации», – заключил Погребинский.

              Тем временем в Москве, комментируя законопроект, призвали не спешить с оценками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что надо сперва проверить документ на соответствие Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

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