Проект поправок в конституцию Украины предложили оценить на соответствие «Минску – 2»

Проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти следует проанализировать на предмет соответствия Минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и «формуле Штайнмайера», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Также, по его словам, Россия надеется, что обещания Зеленского о мире в Донбассе будут реализованы, передает РИА «Новости».

«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент – собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что всё это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей», – заявил Песков в ответ на вопрос о том, видит ли Москва разницу между командами Порошенко и Зеленского в их подходах к ситуации на Донбассе.

Главное, как подчеркнул представитель Кремля, «чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер».

В выходные глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для достижения прогресса на следующих переговорах в «нормандском формате» Киев должен законодательно решить четыре вопроса.