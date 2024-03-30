Макрону опять дали пинка в Африке

Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину. Сколько денег уже вернулось в нашу страну? Подробности Перейти в раздел

Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России В Кремле заявили, что для участия в мирных переговорах с Москвой Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью – в России появились четыре новых региона. Зеленский готов начать диалог, если Украина выйдет на границы 2022 года. Ранее на Украине говорили, что сядут за стол переговоров только с учетом выхода на границы 1991 года. Почему позиция Киева меняется и при каких условиях должны начаться переговоры о мирном урегулировании на Украине? Подробности Перейти в раздел

Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности Перейти в раздел

Германия отмежевалась от военных планов Макрона Немецкие СМИ опубликовали выдержки из доклада научной службы бундестага о невозможности применения 5-й статьи устава НАТО в случае, если войска стран альянса будут атакованы на Украине. Почему немецким политикам потребовалось подобное научное и правовое обоснование, и что оно означает для общеевропейской политики на украинском направлении? Подробности Перейти в раздел