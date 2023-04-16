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16 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
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Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения — и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
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Бразилия отвергла ультиматум Госдепа

Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва решили укрепить свой общий альянс с Россией Xinhua/Global Look Press
Пекин – новая дипломатическая столица мира. Вслед за лидерами Евросоюза там побывал и президент Бразилии Лула да Силва. Хотя украинский кризис тоже обсуждался, повестка визита куда шире – Лула и Си Цзиньпин решили укрепить свой общий с Россией альянс. Вообще-то в канун поездки США прямым текстом потребовали от Лулы избегать сближения с Китаем. Удалось ли ему достичь своей цели, не ссорясь при этом со Штатами? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европейцы не верят в успех ВСУ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Подробности...

Украинскую церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пасха стала символом возрождения новых территорий России

    Так идет создание новых кварталов Мариуполя
    		  
    16 апреля 2023, 21:00
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Олег Соловьев

    Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения — и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.

    Пасхальные богослужения прошли в ночь на 16 апреля по всей России, в том числе и на ее новых территориях. А еще накануне был полностью готов к встрече прихожан и пасхальной службе один из примечательных храмов Мариуполя - Свято-Никольский кафедральный собор. Тот самый, в котором год назад прятались во время боев за город местные жители. Храм сильно пострадал от обстрелов — но теперь он полностью восстановлен.

    «Жители здесь спасались»

    «Как рассказали нам настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил, служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города. Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу», - рассказывает в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Накануне Пасхи, 15 апреля, Пушилин посетил храм совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

    Массовое восстановление храмов в новых регионах России активно началось еще в прошлом году, практически сразу после освобождения этих территорий и воссоединения их с исторической Родиной. Сначала эти работы проводились силами добровольцев, военных и местных жителей, затем к этому подключились другие регионы страны.

    Целый ряд российских областей и республик взяли шефство над новыми территориями, отправляют туда специалистов, технику, медикаменты, гуманитарную помощь. И восстанавливают все разрушенное в ходе боев, в том числе храмы. Так, например, о восстановлении Свято-Преображенского храма в донбасском городе Волноваха рассказал в своем телеграм-канале челябинский губернатор Алексей Текслер: «Верю, что это символ возрождения города и этих мест».

    Русская православная церковь еще зимой сообщала о восстановлении 12-ти храмов Донбасса, на это были потрачены сотни миллионов рублей. В текущем году должно быть восстановлено еще 14 — в том числе благодаря помощи благотворителей.

    В итоге на пасхальную службу в храмах на новых территориях России пришли тысячи верующих. В том числе одном из храмов региона вместе с жителями Донецкой Народной Республики встретили Пасху Сергей Кириенко и Денис Пушилин, а также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ДНР из Иерусалима была даже доставлена лампада с частицей Благодатного огня.

    «Я таких в жизни не видела»

    Однако врачевание жителям новых регионов требуется не только духовное, но и вполне физическое. Поэтому восстанавливаются, конечно же, далеко не только церкви и соборы. Система здравоохранения и аптеки — вот что возрождается на новых территориях страны прежде всего.

    Только в ДНР в текущем году должно быть восстановлено более 50 объектов здравоохранения, десятки из них были восстановлены в 2022-м. «Теперь мы можем спокойно прийти в больницу и обратиться за медицинской помощью, все сделано на высшем уровне, просто приятно находиться в отделениях, - говорит «Комсомольской правде» жительница Мариуполя Ирина Небельская. – Больше всего меня, конечно, поразил новый многофункциональный центр. Он словно с картинки.

    Я таких до этого в жизни не видела, только в фильмах, а теперь такой есть у нас в городе».

    Помимо этого, идет восстановление спортивных объектов, детских садов, школ, коммунальной инфраструктуры (труб, котельных) и просто обычных жилых домов. По данным Минстроя, уже восстановлены 188 дорог и 16 мостов. «Новые дороги - это артерии экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», говорит глава Минстроя Ирек Файзуллин.

    Что же касается больниц — на новых территориях не только восстанавливаются старые, но и открываются новые медицинские учреждения. «Принято решение о создании новых государственных учреждений ЛНР. Это: Станично-Луганское территориальное медицинское объединение (ТМО), Счастьинская городская больница, Старобельское ТМО, Новоайдарское ТМО и Старобельская физиотерапевтическая больница», докладывала в конце марта глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко. Проблемой, по ее словам, еще остается нехватка некоторых медикаментов, в том числе и в аптеках, но в ближайшее время она должна быть решена.

    А в ряде соседних городов уже решена. В этом смогли убедиться Кириенко и Пушилин, заглянув 15 апреля в одну из аптек Мариуполя. «Побеседовали с провизором, она подтвердила, что дефицита препаратов не испытывают, ценовая политика, по ее выражению, «для людей». Аптек еще не хватает, над увеличением их количества работают местные власти», сообщает глава ДНР.

    А в воскресенье, 16 апреля руководитель ЛНР Леонид Пасечник вместе с Сергеем Кириенко и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко наградили медиков, которые участвовали в масштабной программе медосмотра детей в новых регионах России. Организовать проведение массовой диспансеризации детей поручал еще в прошлом году глава российского государства. В итоге только в ЛНР на начало апреля более 94 тысяч детей прошли профилактические осмотры. «Проведена действительно огромная работа, которая позволила выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение», оценивает Пасечник результаты диспансеризации.

    «Все в наличии»

    Уровень цен в новых регионах отслеживается не только для лекарств. Первоначальные сложности с транспортным сообщением, логистикой и военной угрозой породили временные проблемы с доставкой товаров — а значит, и рост цен. Еще в феврале Пушилин проводил «мозговой штурм на тему цен на социально значимые товары». Были приняты решения, по словам Пушилина, по «строительству распределительных центров и созданию оптовых рынков, а также меры поддержки регионального агропрома».

    Отдельно за этим следит и Генпрокуратура России. В середине марта генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам новых регионов страны вести ежедневный контроль цен на на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

    Сообщалось, что работа по созданию большого распределительного центра, который обеспечит массовый завоз продуктов уже началась пару недель назад. «Это позволит нам эффективнее следить за ценообразованием и снизить цены», заявлял первый вице-премьер ДНР Рустам Мингазов.

    А 15 апреля Кириенко и Пушилин лично проверили ассортимент продуктов на одном из рынков Мариуполя. «Мясо, рыба, овощи – все в наличии. Продается свежая выпечка из местной хлебопекарни, в том числе представлен и социальный хлеб», описывает впечатления врио главы республики.

    «Перезапустить экономику»

    Цены, разумеется — лишь одна сторона медали в экономике новых регионов России. Другая — рабочие места и зарплаты. Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах в текущем году уже был увеличен на 20 процентов.

    «Наша следующая задача - перезапустить экономику этих регионов», заявлял в конце марта премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, «ключевые отрасли Донбасса - металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность, а аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях».

    И важнейшим условием этого перезапуска становятся подготовленные кадры, которые нужны как можно более срочно. «Наша промышленность столкнулась с острым дефицитом квалифицированных рабочих рук», признает Пушилин. Минстрой России не так давно уточнял, что для восстановления новых регионов понадобится 48 тысяч строителей.

    Специальности, которые наиболее дефицитны, а сегодня еще и наиболее оплачиваемы — рабочие-строители, проектировщики, геодезисты, инженеры, прорабы, сварщики, механики, плотники, бетонщики, техники и т.д.. Еще осенью прошлого года сообщалось, что, например, врачам на новых территориях предлагались зарплаты от 160 тысяч рублей.

    Да, в основном на строительные работы в новые регионы сейчас активно направляются специалисты и рабочие из других концов нашей большой страны. Однако прямо сейчас в ДНР реализуется программа быстрой подготовки кадров в системе среднего профессионального образования. На прошедшем в субботу совещании по данному вопросу Сергей Кириенко отметил, что площадку для обучения кадров по таким коротким программам важно открывать непосредственно в регионе. Таким образом, уже после короткой переподготовки местные жители получат возможность претендовать на высокооплачиваемые рабочие места в промышленности новых регионов России.

    * * *

    «Возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией», ставил задачу президент Путин в феврале, оглашая Послание Федеральному собранию. Уже теперь, в пасхальные праздники, видно, как быстро реализуются эти планы.
     
     
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