Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения — и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.

Пасхальные богослужения прошли в ночь на 16 апреля по всей России, в том числе и на ее новых территориях. А еще накануне был полностью готов к встрече прихожан и пасхальной службе один из примечательных храмов Мариуполя - Свято-Никольский кафедральный собор. Тот самый, в котором год назад прятались во время боев за город местные жители. Храм сильно пострадал от обстрелов — но теперь он полностью восстановлен.



«Жители здесь спасались»



«Как рассказали нам настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил, служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города. Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу», - рассказывает в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Накануне Пасхи, 15 апреля, Пушилин посетил храм совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.



Массовое восстановление храмов в новых регионах России активно началось еще в прошлом году, практически сразу после освобождения этих территорий и воссоединения их с исторической Родиной. Сначала эти работы проводились силами добровольцев, военных и местных жителей, затем к этому подключились другие регионы страны.

Целый ряд российских областей и республик взяли шефство над новыми территориями, отправляют туда специалистов, технику, медикаменты, гуманитарную помощь. И восстанавливают все разрушенное в ходе боев, в том числе храмы. Так, например, о восстановлении Свято-Преображенского храма в донбасском городе Волноваха рассказал в своем телеграм-канале челябинский губернатор Алексей Текслер: «Верю, что это символ возрождения города и этих мест».



Русская православная церковь еще зимой сообщала о восстановлении 12-ти храмов Донбасса, на это были потрачены сотни миллионов рублей. В текущем году должно быть восстановлено еще 14 — в том числе благодаря помощи благотворителей.

В итоге на пасхальную службу в храмах на новых территориях России пришли тысячи верующих. В том числе одном из храмов региона вместе с жителями Донецкой Народной Республики встретили Пасху Сергей Кириенко и Денис Пушилин, а также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ДНР из Иерусалима была даже доставлена лампада с частицей Благодатного огня.



«Я таких в жизни не видела»



Однако врачевание жителям новых регионов требуется не только духовное, но и вполне физическое. Поэтому восстанавливаются, конечно же, далеко не только церкви и соборы. Система здравоохранения и аптеки — вот что возрождается на новых территориях страны прежде всего.



Только в ДНР в текущем году должно быть восстановлено более 50 объектов здравоохранения, десятки из них были восстановлены в 2022-м. «Теперь мы можем спокойно прийти в больницу и обратиться за медицинской помощью, все сделано на высшем уровне, просто приятно находиться в отделениях, - говорит «Комсомольской правде» жительница Мариуполя Ирина Небельская. – Больше всего меня, конечно, поразил новый многофункциональный центр. Он словно с картинки.

Я таких до этого в жизни не видела, только в фильмах, а теперь такой есть у нас в городе».

Помимо этого, идет восстановление спортивных объектов, детских садов, школ, коммунальной инфраструктуры (труб, котельных) и просто обычных жилых домов. По данным Минстроя, уже восстановлены 188 дорог и 16 мостов. «Новые дороги - это артерии экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», говорит глава Минстроя Ирек Файзуллин.



Что же касается больниц — на новых территориях не только восстанавливаются старые, но и открываются новые медицинские учреждения. «Принято решение о создании новых государственных учреждений ЛНР. Это: Станично-Луганское территориальное медицинское объединение (ТМО), Счастьинская городская больница, Старобельское ТМО, Новоайдарское ТМО и Старобельская физиотерапевтическая больница», докладывала в конце марта глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко. Проблемой, по ее словам, еще остается нехватка некоторых медикаментов, в том числе и в аптеках, но в ближайшее время она должна быть решена.



А в ряде соседних городов уже решена. В этом смогли убедиться Кириенко и Пушилин, заглянув 15 апреля в одну из аптек Мариуполя. «Побеседовали с провизором, она подтвердила, что дефицита препаратов не испытывают, ценовая политика, по ее выражению, «для людей». Аптек еще не хватает, над увеличением их количества работают местные власти», сообщает глава ДНР.

А в воскресенье, 16 апреля руководитель ЛНР Леонид Пасечник вместе с Сергеем Кириенко и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко наградили медиков, которые участвовали в масштабной программе медосмотра детей в новых регионах России. Организовать проведение массовой диспансеризации детей поручал еще в прошлом году глава российского государства. В итоге только в ЛНР на начало апреля более 94 тысяч детей прошли профилактические осмотры. «Проведена действительно огромная работа, которая позволила выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение», оценивает Пасечник результаты диспансеризации.

«Все в наличии»



Уровень цен в новых регионах отслеживается не только для лекарств. Первоначальные сложности с транспортным сообщением, логистикой и военной угрозой породили временные проблемы с доставкой товаров — а значит, и рост цен. Еще в феврале Пушилин проводил «мозговой штурм на тему цен на социально значимые товары». Были приняты решения, по словам Пушилина, по «строительству распределительных центров и созданию оптовых рынков, а также меры поддержки регионального агропрома».



Отдельно за этим следит и Генпрокуратура России. В середине марта генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам новых регионов страны вести ежедневный контроль цен на на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

Сообщалось, что работа по созданию большого распределительного центра, который обеспечит массовый завоз продуктов уже началась пару недель назад. «Это позволит нам эффективнее следить за ценообразованием и снизить цены», заявлял первый вице-премьер ДНР Рустам Мингазов.



А 15 апреля Кириенко и Пушилин лично проверили ассортимент продуктов на одном из рынков Мариуполя. «Мясо, рыба, овощи – все в наличии. Продается свежая выпечка из местной хлебопекарни, в том числе представлен и социальный хлеб», описывает впечатления врио главы республики.



«Перезапустить экономику»



Цены, разумеется — лишь одна сторона медали в экономике новых регионов России. Другая — рабочие места и зарплаты. Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах в текущем году уже был увеличен на 20 процентов.



«Наша следующая задача - перезапустить экономику этих регионов», заявлял в конце марта премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, «ключевые отрасли Донбасса - металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность, а аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях».

И важнейшим условием этого перезапуска становятся подготовленные кадры, которые нужны как можно более срочно. «Наша промышленность столкнулась с острым дефицитом квалифицированных рабочих рук», признает Пушилин. Минстрой России не так давно уточнял, что для восстановления новых регионов понадобится 48 тысяч строителей.

Специальности, которые наиболее дефицитны, а сегодня еще и наиболее оплачиваемы — рабочие-строители, проектировщики, геодезисты, инженеры, прорабы, сварщики, механики, плотники, бетонщики, техники и т.д.. Еще осенью прошлого года сообщалось, что, например, врачам на новых территориях предлагались зарплаты от 160 тысяч рублей.

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Да, в основном на строительные работы в новые регионы сейчас активно направляются специалисты и рабочие из других концов нашей большой страны. Однако прямо сейчас в ДНР реализуется программа быстрой подготовки кадров в системе среднего профессионального образования. На прошедшем в субботу совещании по данному вопросу Сергей Кириенко отметил, что площадку для обучения кадров по таким коротким программам важно открывать непосредственно в регионе. Таким образом, уже после короткой переподготовки местные жители получат возможность претендовать на высокооплачиваемые рабочие места в промышленности новых регионов России.

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«Возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией», ставил задачу президент Путин в феврале, оглашая Послание Федеральному собранию. Уже теперь, в пасхальные праздники, видно, как быстро реализуются эти планы.