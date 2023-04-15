Кириенко посетил восстановленный храм, аптеку и рынок в Мариуполе

Кириенко и Пушилин посетили восстановленный храм, аптеку и рынок в Мариуполе

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе, восстановленный после обстрелов.

Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в соборе, пострадавшем в результате обстрелов, поменяли окна, заделали крышу, установили новые красивые витражи.

«Как рассказали нам настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил, служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города. Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу», – написал Пушилин.

Также Кириенко и Пушилин посетили воскресную школу, им показали детские поделки на тему православных праздников. «Видно, что и взрослые, и дети все в ней делают с любовью», – написал он.

«Духовной врачебницей назвал храм отец Николай. Трудно не согласиться», – добавил Пушилин.

После этого Кириенко посетил одну из аптек Мариуполя, ознакомился с ассортиментом и доступностью цен на лекарства, сообщил Пушилин. Врио главы региона и первый замруководителя АП РФ пообщались с провизором, которая подтвердила, что дефицита препаратов не испытывают, ценовая политика, по ее выражению, «для людей». Аптек еще не хватает, над увеличением их количества работают местные власти, говорится в сообщении.

Побывали они также на местном рынке. Кириенко и Пушилин обратили внимание на ассортимент товаров: «Мясо, рыба, овощи – все в наличии. Продается свежая выпечка из местной хлебопекарни, в том числе представлен и социальный хлеб».

Пушилин напомнил, что в Мариуполе уже открыты несколько рынков. Стоит задача – наладить поставки овощей и фруктов, для этого нужно выстроить отношения с производителями, а также обеспечить овощехранилищами.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что под руководством Кириенко прошло совещание по оптимизации работы пунктов пропуска на территории региона. В результате, по его словам, с Пушилиным достигнута договоренность о совместной реализации принятых решений.

«Задача – создать дополнительные комфортные условия для автомобилистов при пересечении пунктов пропуска в обоих направлениях», – уточнил Голубев.

Он сообщил, что в совещании принимали участие представители Минтранса РФ, Погранслужбы, Росгранстроя и ОНФ.