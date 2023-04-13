Девять финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» получили назначения

В ДНР прошла вторая волна назначений из числа финалистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». По итогам серии собеседований новые должности получили девять конкурсантов. Еще восемь участников получили назначения в марте.

Максим Вельма занял должность заместителя главы администрации города Дебальцево. Прежде он работал сфере жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры. Ведет активную общественную деятельность, является членом политсовета одного из местных отделений общественного движения «Донецкая Республика».

Владислав Гуляев уже несколько лет работает в Министерстве связи ДНР в должности главного специалиста. Благодаря выходу в финал конкурса он получил повышение – теперь Владислав возглавляет отдел безопасности и спецсвязи министерства.

Алина Добродомова тоже получила повышение – с должности заведующей отделом информационных технологий и электронных ресурсов до заместителя генерального директора Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской. С 2010 года она участвует в проведении обучающих тренингов по освоению компьютерных технологий для населения и библиотечных работников региона.

Елена Карнаух, до недавнего времени работавшая в пресс-службе Аппарата Правительства ДНР, теперь стала помощником первого заместителя председателя Правительства ДНР Рустама Мингазова. Ранее она работала в Министерстве информации Донецкой Народной Республики, общественной организации «Молодая Республика» и преподавала в Академии МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского.

Сергей Макаров проделал карьерный путь от горного мастера участка до главного инженера шахты, а недавно был назначен на должность начальника отдела реконструкции и ликвидации неперспективных горных предприятий департамента угольной промышленности Министерства угля и энергетики ДНР.

Михаил Педченко получил назначение на должность директора департамента топлива и газоснабжения Министерства угля и энергетики ДНР. Прежде он руководил одним из отделов министерства, а до 2015 года занимался научной деятельностью.

Станислав Пидгорецкий возглавил департамент электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР. До выхода в финал конкурса он работал старшим диспетчером в ГУП ДНР «Государственная магистральная сетевая компания».

Роман Пилецкий ранее работал в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. Теперь он занимает должность заместителя начальника отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС РФ по ДНР.

Алексей Якель возглавил отдел перспективного развития и анализа деятельности научных организаций и организаций высшего профессионального образования Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР. Алексей – кандидат филологических наук, до назначения был доцентом кафедры журналистики Донецкого национального университета, где также руководил Молодежной школой журналистики.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, комментируя вторую волну назначений, отметил высокий уровень участников и их готовность к быстрому включению в работу по восстановлению региона.

«Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», как и ожидалось, стал значимым источником отличных специалистов, которые так нужны сегодня республике. Я был на всех полуфиналах и могу с уверенностью сказать, что это заряженные, решительные люди, обладающие большим управленческим потенциалом и желанием возрождать Донбасс. Не сомневаюсь, что все, кто уже получил назначения, будут трудиться на благо Донецкой Народной Республики и всех ее жителей», – заявил Пушилин.

Напомним, в январе прошли два полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Третий, заключительный, полуфинал объединен с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» и проходит в настоящее время.