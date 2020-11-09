Может ли иностранец купить российское нефтяное месторождение?

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9 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Трампа обязательно предадут

Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории White House/Keystone Press Agency
Джо Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры, включая тех, кого Дональд Трамп относил к своим друзьям. Тем не менее президент готов развязать юридическую войну и идти в ней до конца, тем более, что на этом пути уже есть первые успехи, а ресурс, которым он может располагать, внушителен. Беда в том, что Трампа теперь непременно предадут – так будет лучше для страны в целом. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Инерция страха закончилась, надо создавать новую

Максим Соколов, публицист
При однородном состоянии общества культурные переживания прошлого сохраняются дольше. Но ведь не только пришли иные времена. Еще пришли иные племена, не отягощенные местной историей и местной традицией. Этим племенам страшиться совсем нечего, что мы и видим. Подробности...
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У Трампа не получилось отменить будущее

Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Республиканцы «сливают» Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 5 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Может ли иностранец купить российское нефтяное месторождение?

    		    9 ноября 2020, 09:21
    Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press
    Текст: Екатерина Герман

    Иностранные компании могут приобретать лицензии на разработку месторождений, которые не являются стратегическими для России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным попросил о приобретении Минском месторождения нефти в России. Позицию Кремля по этому вопросу озвучил пресс-секретарь президента. Предложение Белоруссии купить нефтяные месторождения на территории России будет проработано, сообщил Дмитрий Песков. «В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», – заявил Песков. 

    Практика приобретения лицензий на разработку месторождений зарубежными компаниями для России не нова. Такие прецеденты в нефтегазовой сфере уже есть, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Более того, лицензии на небольшие участки месторождений в России в активе у дружественной республики уже есть, и добыча нефти на них осуществляется. Но пока это не те объемы, которые могут серьезно повлиять на итоговую стоимость всей потребляемой Белоруссией нефти.

    Другой вопрос в том, что именно может быть предложено иностранной компании и какое месторождение окажется наиболее предпочтительным для Минска. Напомним, речь пока идет о намерении, и никакие конкретные предложения сторонами пока не озвучивались.

    «В случае с приобретением лицензии на месторождение, покупателем становится не иностранное государство, а компания, юридически зарегистрированная в этом государстве. Соглашение о предоставлении лицензии на использование того или иного участка будет подписываться именно с компанией. Например, ожидаемо, что в случае достижения договоренностей сторон, покупателем может выступить ПО «Белоруснефть». Второй важный момент: какой именно участок будет выбран для сделки. Если из потенциального списка вычесть стратегические месторождения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть представлены в разработку иностранным компаниям, остается два варианта: открытое ранее, но еще никем не разработанное месторождение, и готовый актив – месторождение с поставленной на поток добычей нефти.

    Второй вариант для Республики Беларусь будет экономически более интересным, так как разработка участка после получения лицензии с нулевого цикла требует серьезных вложений в его подготовку и строительство инфраструктуры. К тому же этот процесс требует много времени – три-четыре года. В случае покупки уже разрабатываемого месторождения, где добыча нефти имеет определенный стабильный дебет, это может оказаться тем самым вариантом, который будет экономически оправданным. Но учитывая то, что у Беларуси нет свободных денежных средств, то вероятным вариантом приобретения будет обмен какого-либо уже добывающего нефть актива одной из российских нефтяных компаний на какой-либо интересный белорусский актив, например, нефтеперерабатывающий завод», – считает Виктор Хайков.

    Что касается сроков действия лицензии на нефтяное месторождение, которую может приобрести иностранец, то это напрямую зависит от того, какие задачи стоят перед будущим владельцем. Например, для геологического изучения недр лицензии выдаются на срок до пяти лет, а непосредственно для добычи полезных ископаемых срок действия лицензии может доходить и до 20 лет, при совмещении геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых – до 25 лет. При этом если проектный срок отработки месторождения занимает более 20 лет, то по инициативе владельца лицензии срок ее действия может быть продлен.

    Говорить о прецедентах завершения лицензии и добровольного «возврата» (не по причине нарушения лицензионного соглашения) участка иностранными компаниями в новейшей российской истории пока не приходится. Поскольку решение о завершении разработки принимается на основании подготовленного пользователем недр технико-экономического обоснования завершения разработки и проведения ликвидационных работ при выполнении одного из следующих условий:

    а) проектные решения технологического проекта разработки месторождения или его дополнений полностью реализованы, коэффициенты извлечения нефти (газа и конденсата) достигнуты, а числящиеся на государственном балансе запасы полезных ископаемых (в нашем случае извлекаемые запасы углеводородного сырья) полностью выработаны;

    б) технологии и техническое оборудование, которые может использовать недропользователь, не позволяют проводить дальнейшую рентабельную разработку месторождения.

    Проще говоря, или на месторождении нефть должна закончиться, или современное оборудование окажется не способно добывать такие специфические углеродные запасы. Последние тоже бывают и труднодоступными, и пока недоступными к промышленной разработке в целом. 

    Отдельный момент – экологическая сторона вопроса. Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды определяет федеральный закон «Об охране окружающей среды». В помощь этому своду правил – закон «О недрах», который прямо указывает, что лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, возмещают его добровольно или в судебном порядке. Требования экологической безопасности остаются идентичными для всех игроков рынка, независимо от гражданства.

    «Любой недропользователь несет ответственность за экологию на территории разрабатываемого участка. При любой ситуации, начиная от внештатной, связанной с разливом нефти, и до рекультивации природных участков после завершения работ по добыче, ответственность никто не отменит», – отметил Виктор Хайков.


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