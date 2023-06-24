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Мятеж – 100% зло
Владимир Мединский
XVII в. Поход стрельцов на Москву. Мятеж разгромлен. Итог: ликвидация стрельцов как класса, никакой оппозиции царю, реформы Петра I проводятся жесточайшим образом, авторитарно.
XVIII в. Предательство Мазепы и части казаков. Разгром. Итог: Запорожское казачество утратило доверие, закончилось упразднением Сечи.
XIX в. Декабристы, конечно. Хотели как лучше. Итог: процесс реформ отброшен назад на десятилетия.
XX в. -1 Корниловский мятеж. Разгромлен слабосильным Врем. пр-ом. Боевые генералы-герои хотели остановить деградацию страны. Итог: большевистский переворот и Гражданская война.
XX в. -2 Кронштадтский мятеж. Разгромлен. Диктатура большевиков лишь укрепилась, о демократии забыто лет на 70.
XX в. -3 ГКЧП хотел спасти СССР. Проиграл. Ельцинская Россия рухнула в лихие 90-е.
Все это уже было... Вывода три:
1. Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло.
2. В России мятеж всегда будет разгромлен.
3. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей.