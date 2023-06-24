XVII в. Поход стрельцов на Москву. Мятеж разгромлен. Итог: ликвидация стрельцов как класса, никакой оппозиции царю, реформы Петра I проводятся жесточайшим образом, авторитарно.

XVIII в. Предательство Мазепы и части казаков. Разгром. Итог: Запорожское казачество утратило доверие, закончилось упразднением Сечи.

XIX в. Декабристы, конечно. Хотели как лучше. Итог: процесс реформ отброшен назад на десятилетия.

XX в. -1 Корниловский мятеж. Разгромлен слабосильным Врем. пр-ом. Боевые генералы-герои хотели остановить деградацию страны. Итог: большевистский переворот и Гражданская война.

XX в. -2 Кронштадтский мятеж. Разгромлен. Диктатура большевиков лишь укрепилась, о демократии забыто лет на 70.

XX в. -3 ГКЧП хотел спасти СССР. Проиграл. Ельцинская Россия рухнула в лихие 90-е.

Все это уже было... Вывода три:

1. Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло.

2. В России мятеж всегда будет разгромлен.

3. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей.

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